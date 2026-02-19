Nyheter
”Främmande i frikyrklig tradition att uppkalla en kyrka efter sig själv”
Entreprenören Kadim Akca köpte pingstkyrkan i Bredaryd efter en dröm, och nu heter den "Kadims kyrka" • EFK-profilen från Bredaryd: "Ska bli spännande att se om det kan bli något mer"
”Kadims kyrka” i Bredaryd är troligtvis ensam i sitt slag. Åtminstone känner Markus Sand, ledare för EFK:s Sverigeprogram, inte till någon mer frikyrkofastighet eller kyrka som har fått namn efter en nu levande privatperson och ägare.