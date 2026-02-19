Nyheter

”Främmande i frikyrklig tradition att uppkalla en kyrka efter sig själv”

Entreprenören Kadim Akca köpte pingstkyrkan i Bredaryd efter en dröm, och nu heter den "Kadims kyrka" • EFK-profilen från Bredaryd: "Ska bli spännande att se om det kan bli något mer"

Markus Sand, EFK och Kadim Akca.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

”Kadims kyrka” i Bredaryd är troligtvis ensam i sitt slag. Åtminstone känner Markus Sand, ledare för EFK:s Sverigeprogram, inte till någon mer frikyrkofastighet eller kyrka som har fått namn efter en nu levande  privatperson och ägare.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kadim akca evangeliska frikyrkan bredaryd svenska alliansmissionen nyheter markus sand pingst ffs

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning