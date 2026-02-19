Nyheter
Ärkebiskopen ser början på ”nyanserade samtal” i migrationsdebatten
”All heder åt politiker som kan nyansera sina positioner och till och med ändra sig”, skriver Martin Modéus
”Det är ett tecken på demokratins stabilitet och lyhördhet om våra politiker över största delen av fältet faktiskt kan säga: 'Här blev inte allt bra. Vi behöver se över detta'”, skriver ärkebiskop Martin Modéus i en krönika i Dagens Industri.
Henrik Montgomery/TT
”Börjar tonläget i den politiska huvudfåran äntligen nyanseras?”