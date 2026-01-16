Nyheter

Därför syns Israels flagga när exiliranier demonstrerar mot regimen

Spänd väntan på USA:s agerande efter de folkliga protesterna i Iran • Professor Isabell Schierenbeck: ”I nuläget vill man undvika en militär konfrontation”

Israelisk flagga syns under en marsch i Paris till stöd för protesterna i Iran under den gångna helgen. ”Pahlavi ska återvända”, står det på pappret, vilket hänvisa till en av den iranska oppositionens frontfigurer i exil, Reza Pahlavi, som är son till den siste shahen av Iran.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Både bland i och utanför Iran finns det iranier som ser positivt på Israel och den roll landet kan spela i utvecklingen framöver.

