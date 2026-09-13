Nyheter

”Det finns många som inte vill se oss lyckas”

Hektiska timmar för Aday Bethkinne från Kristna familjepartiet och Mats Selander från Kristna värdepartiet

Aday Bethkinne, partiledare för Kristna familjepartiet under valdagen 2026.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad Senast uppdaterad

BOTKYRKA. Aday Bethkinne och Mats Selander är partiledare för varsitt litet, konservativt kristet parti. Under valdagen följde Dagen båda två i respektive valspurt. En kamp mot klockan för att deras valsedlar inte skulle slängas eller gömmas undan av meningsmotståndare.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kristdemokraterna mats selander nyheter kristna familjepartiet botkyrka politik kristna värdepartiet riksdagsvalet 2026

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning