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”Det finns många som inte vill se oss lyckas”
Hektiska timmar för Aday Bethkinne från Kristna familjepartiet och Mats Selander från Kristna värdepartiet
Aday Bethkinne, partiledare för Kristna familjepartiet under valdagen 2026.
Daniel Wistrand
BOTKYRKA. Aday Bethkinne och Mats Selander är partiledare för varsitt litet, konservativt kristet parti. Under valdagen följde Dagen båda två i respektive valspurt. En kamp mot klockan för att deras valsedlar inte skulle slängas eller gömmas undan av meningsmotståndare.