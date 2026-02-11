Nyheter

Domkapitlet kritiserar kyrkopolitiker som köpte ut kyrkoherde: ”Allvarligt skadat förtroendet för Svenska kyrkan”

Fortsatt dålig stämning i Kumla pastorat • ”En mycket ansträngd situation”

Kyrkoherden i Kumla pastorat köptes ut i början av hösten. Bilden: Kumla kyrka.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

En kyrkopolitiker köpte egenmäktigt ut kyrkoherden i Kumla pastorat – i strid med Svenska kyrkans regler. Nu kritiseras hon av domkapitlet för sitt agerande. I pastoratet råder – nästan ett halvår efter utköpet – dålig stämning.

