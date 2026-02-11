Nyheter

Frälsningsarmén: Vi ska bli dubbelt så många på sex år

”Vi tror att vi inte kommer att behöva vänta till 2032 innan vi har uppfyllt siffermålen”, säger samfundets ledare Bo Jeppsson till Dagen

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige, tror att samfundet kommer att nå de nya kvantitativa målen före 2032.
På sex år vill Frälsningsarmén bli dubbelt så stor i Sverige. Målet är att 10 000 människor ska se rörelsen som sin kyrka. Hälften av tillväxten ska komma från det sociala arbetet.

