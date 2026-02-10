Nyheter

Pingst FFS: Besvärande uppgifter i ny Lewi Pethrus-forskning

”Om Lewi Pethrus eventuella antisemitiska åsikter var en bärande del av hans teologi borde den ha märkts tydligare i vårt samfunds historia”

Pingstpastor Andreas Wessman, pingstgrundaren Lewi Pethrus och kyrkohistorikern Torbjörn Aronson.
Forskningen där pingstgrundaren Lewi Pethrus hävdas vara antisemit kommenteras med kritiska synpunkter på webbsidan hos Pingst FFS. Samtidigt framhålls från pastorshåll att det finns besvärande uppgifter i forskningen som Pingst behöver ta lärdom av. 

