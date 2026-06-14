Nyheter

Domstol säger nej till Seyfo-monument i Södertälje

Kommunens beslut att resa ett monument över folkmordet på kristna år 1915 överklagades av en invånare med turkiskt påbrå

Den syrisk-ortodoxa patriarken Ignatius Aphrem II på plats i Norrköping vid invigningen av ett Seyfomonument. Nu stoppas planerna på ett minnesmonument i Södertälje, efter att en medborgare med turkisktklingande namn protesterat.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Förra året tog politikerna i Södertälje beslutet att resa ett minnesmärke över folkmordet på kristna minoriteter år 1915 i nuvarande Turkiet, ofta kallat Seyfo. Men nu är det högst oklart om monumentet får uppföras, efter en dom från förvaltningsrätten. 

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