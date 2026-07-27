Lisabeth Möllås bror Oscar efter leken "Masken" på Chili-lägret. Lisabeth Möllås

Torsdag 30 juli

Jag håller verkligen inte koll på dagarna längre och glömmer hur länge jag varit här. Tisdag, då lägret började, känns som en evighet sen. Men det var trots allt bara i förrgår.



Den här dagen såg i princip likadan ut som i går. Fast i dag skulle det som nästan kännetecknar lägret äga rum. Masken. Alla i laget ligger på ett långt led, den som är längst bak springer och lägger sig längst fram och så håller det på. Det låter ju rätt kul, just den delen. Men inte den delen som går ut på att ledarna häller gyttja och gröt på deltagarna samtidigt. Det ser lika brutalt ut som det låter.



Kanske valde jag att inte vara med för att dokumentera … eller bara för att det tyvärr inte finns något i leken som lockar mig. Inte ens lite. Jag är ledsen laget.



På kvällsandakten sa predikanten något som fångade min uppmärksamhet: I dagens samhälle ses det ofta som tufft att vara hård, lite elak kanske. Men att vi är som gjorda av lera. Vi mår som allra bäst när vi är mjuka och formbara. Och även om vi råkar fastna och torka finns det en väg ut: att tillsätta vatten!





Onsdag 29 juli

Trots mitt lilla tält och att jag praktiskt taget sov med den insjunkna tältväggen i ansiktet, sov jag förvånansvärt bra.

Under lunch och middagar äter CHILI (högstadiet) och XL (gymnasiet) var för sig, men på frukosten äter vi allihopa tillsammans. Vi satt utomhus och kunde njuta av utsikten över Hjälmaren.

Efter det var det morgonshow och sedan seminarium. Man väljer en inriktning att följa under hela lägret och mitt val blev hälsosamma relationer. I dag pratade vi om vänskaper i ens liv vilket verkligen fick mig att fundera över de vänner jag har och varför jag har dem.

Folk dansade och hoppade och log så som jag gör när jag lyssnar på Taylor Swift. Lisabeth Möllås

I dag var det även dags för den efterlängtade tyst egentid och det var lika bra som jag tänkt. Klockan slog och det blev alldeles knäpptyst i en halvtimme. För mig som uppskattar att vara ensam och behöver min egentid var det här ett alldeles perfekt koncept!

En grej som fick mig att känna mig alldeles uppfylld av glädje var i slutet av kvällsandakten. De flesta hade lämnat kyrkan men många stod kvar och lovsjöng. Och det var inte så som jag är van vid. Folk dansade och hoppade och log så som jag gör när jag lyssnar på Taylor Swift. Det var väldigt befriande att se att lovsång inte måste vara att stå på sin plats med lyfta händer utan även att dansa som små barn!

Kvällsmöte på lägret Chili. Lisabeth Möllås

Tisdag 28 juli

Klockan 13.00 lyckades vi äntligen komma in på lägerplatsen. Jag och min bror hittade direkt vår kyrka och man märkte direkt hur alla ungdomar redan hade ställt om från ”vanlig” till ”läger”. Jag och två kompisar som ska sova i samma tält blev runtknuffade tills vi efter en lång tid lyckades få en tältplats och ett tält.

I ett ungefär 40 grader varmt tält stod jag i ungefär en kvart och höll upp en tältpinne för att tältet helt enkelt inte skulle falla ihop på oss.

”Nu ska jag och mina tältkompisar sova, i vårt pyttelilla tält (det är nog det minsta på hela gården) men som tur är det svalt och skönt” skriver Lisabeth Möllås. Lisabeth Möllås

Lägret har temat ”avbild” och i morgon börjar seminarierna. I morgon kommer vi också ha något som kallas tyst egentid. Under en halvtimme ska det alltså vara helt tyst på lägergården och man får välja hur man vill tillbringa den tiden. Sitta tyst i sina tankar eller kanske läsa. Det ser jag mycket framemot!

Chili/XL Sommarlägret Chili/XL pågår på Hjälmargården utanför Vingåker mellan 28 juli och 2 augusti och riktar sig till ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Lägret arrangeras av KSM ung – Kristen Samverkan i Mellansverige. Under lägret skriver Lisabeth Möllås från Dagens ungdomspanel dagbok därifrån.

Det är otroligt mycket människor här och var man än kollar ser man nya ansikten. Allihopa glada. Än så länge har det varit god mat vilket definitivt är ett plus från min sida.

Nu ska jag och mina tältkompisar sova, i vårt pyttelilla tält (det är nog det minsta på hela gården) men som tur är det svalt och skönt! I morgon ska de upp tidigt för att kunna anmäla sig till fotbollsturneringen, men då tänker jag definitivt sova.

Måndag 27 juli

I dag är det en dag kvar innan tonårslägret Chili/XL börjar! Jag och mina kompisar åker med Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Lägret pågår från tisdag till söndag på Hjälmargården utanför Vingåker och är fullt med andakter, seminarium, lekar, en fotbollsturnering (som jag definitivt INTE tänker delta i) och förhoppningsvis bad om det blir varmt väder! Fast jag ska bo i tält så jag hoppas att nätterna blir kalla så vi slipper vakna upp i en bastu.

Chili/XL är en fortsättning på barnlägret Smajl som gett mig så många underbara minnen varje sommar som liten. Jag har tillbringat en bit av varje sommar på Hjälmargården sedan jag var sju år! Smajl, konfaläger och nu Chili/XL, så det känns lite extra speciellt att få komma tillbaka i år igen.

Lisabeth Möllås som barn (längst till vänster) på lägret Smajl. Nu har hon fyllt 16 år och åker till lägret Chili/XL som är en fortsättning på Smajl. Malin Aronsson

Jag tycker verkligen om Hjälmargården. Den fina kyrkan med en oklar klättervägg längst bak, som ingen verkar veta vad den gör där, utsikten över Hjälmaren och alla fina (vissa inte lika fina) t-shirts från Smajllägren. Men de har sin charm.

Eftersom jag inte har varit på just det här lägret förut vet jag inte riktigt vad som väntar, men jag litar på mina kompisar som varit där förut. Det ska ändå vara runt 700 ungdomar där, så det kan liksom inte inte bli kul.