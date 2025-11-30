Nyheter

EFK avslutar dialog med
Kristna regnbågsrörelsen

Anders Josefsson, EKHO: Viktigt att hålla dialogen levande • Linalie Newman, EFK:  Nu låter det nästan som att något som har havererat, men så är det inte.

Kristna regnbågsrörelsen har en väska som syns på Equmeniakyrkans kyrkokonferens.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Samtal som hållits mellan ledningen för Evangeliska frikyrkan (EFK) och representanter från Kristna regnbågsrörelsen avslutas nu. Oproblematiskt, menar EFK:s missionsdirektor Linalie Newman, medan Anders Gustafsson från Kristna regnbågsrörelsen är mer orolig för vad beslutet innebär.

