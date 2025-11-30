Nyheter
”Varje hel- och halvtimme föds Jesus på Hertig Johans torg i Skövde”
Elimkyrkan framför sitt uppskattade julspel i centrum för femte året i rad • Pastorn: ”Ett sätt att engagera hela församlingen”
Levande julkrubba i Skövde framförs av medlemmar i den lokala EFK-församlingen Elimkyrkan.
Elimkyrkan i Skövde
För femte året i rad flyttar Elimkyrkan i Skövde ut berättelsen om Jesu födelse på torget i advent. Det korta julspelet, som uppförs tolv gånger på söndagen, är redan en uppskattad tradition.