”Varje hel- och halvtimme föds Jesus på Hertig Johans torg i Skövde”

Elimkyrkan framför sitt uppskattade julspel i centrum för femte året i rad • Pastorn: ”Ett sätt att engagera hela församlingen”

Levande julkrubba i Skövde framförs av medlemmar i den lokala EFK-församlingen Elimkyrkan.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

För femte året i rad flyttar Elimkyrkan i Skövde ut berättelsen om Jesu födelse på torget i advent. Det korta julspelet, som uppförs tolv gånger på söndagen, är redan en uppskattad tradition.

