Elever i Vårgårda lämnade in protest: vill ha tillbaka kyrkans kamratstödjare

"Inte jättekul att vara kristen i skolan när rektorn påstår att 'de är kristna så de får inte vara här'" säger niondeklassare på Gullhögsskolan • Lokala politiker oense om rektorn agerade rätt.

Den kommunala högstadieskolan Gullhögskolan i Vårgårda hamnade i blåsväder efter att rektorn avslutade samarbetet med den lokala frikyrkans ungdomsledare.
Eva Janzon
Gullhögskolan i Vårgårda har slutat att ta emot Equmeniakyrkans kamratstödjare. Nu har 150 elever skrivit under en protestlista som lämnats in till kommunen, uppger Sveriges radio.

