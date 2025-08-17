Nyheter
EFK-kurs ska hindra konflikter mellan pastor och församling
”Bra start” ger församlingar verktyg för att skapa en sund och hållbar anställning
Evangeliska frikyrkans kurs ”Bra start” ska hjälpa församlingar att skapa goda förutsättningar för deras anställda.
Danique Godwin
Olika förväntningar är en av de vanligaste orsakerna till att det uppstår skav mellan församlingar och deras anställda, enligt Evangeliska frikyrkans ledarutvecklare Anna-Lena Thoursie. För att förebygga problemen bjuder EFK in församlingsstyrelser och personalråd till kurs.