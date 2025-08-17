Nyheter

EFK-kurs ska hindra konflikter mellan pastor och församling

”Bra start” ger församlingar verktyg för att skapa en sund och hållbar anställning

Evangeliska frikyrkans kurs ”Bra start” ska hjälpa församlingar att skapa goda förutsättningar för deras anställda.
Albin Larsson
Printredaktör och reporter
Publicerad

Olika förväntningar är en av de vanligaste orsakerna till att det uppstår skav mellan församlingar och deras anställda, enligt Evangeliska frikyrkans ledarutvecklare Anna-Lena Thoursie. För att förebygga problemen bjuder EFK in församlingsstyrelser och personalråd till kurs.

pastor evangeliska frikyrkan nyheter församlingsliv

