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Efter apokalyptiska AI-uttalanden: ”Svårt att se att världen skulle gå under”
Två AI-kunniga kristna ger sina perspektiv på senaste tidens spekulationer
Läraren och professorn Rikard Roitto undervisar om AI på Enskilda högskolan i Stockholm.
Thomas Österberg
Ledande personer i stora AI-företag har på sistone varnat för att den nuvarande utvecklingen kan leda till mänsklighetens undergång. Den AI-intresserade professorn i bibelvetenskap, Rikard Roitto, tycker varken att man ska drabbas av rädsla eller avfärda faran.