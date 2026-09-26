Nyheter

Efter apokalyptiska AI-uttalanden: ”Svårt att se att världen skulle gå under”

Två AI-kunniga kristna ger sina perspektiv på senaste tidens spekulationer

Läraren och professorn Rikard Roitto undervisar om AI på Enskilda högskolan i Stockholm.
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
Publicerad
Ledande personer i stora AI-företag har på sistone varnat för att den nuvarande utvecklingen kan leda till mänsklig­hetens undergång. Den AI-intresserade professorn i bibelvetenskap, Rikard Roitto, tycker varken att man ska drabbas av rädsla eller avfärda faran. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter enskilda högskolan i stockholm ai - artificiell intelligens

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning