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”En förlorad chans” eller ”årtiondets kulturhändelse”? Så tas NT 2026 emot av Kultursverige

Både ris och ros från efter lanseringen av den nya bibelöversättningen

Cecilia Wassén, Joel Halldorf, Björn Wiman.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Blandade reaktioner möter Nya testamentet 2026 i Kultursverige. Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman kallar bibeltexten ”kantig och oskön” och ”en förlorad chans”. Medan NT-professorn Cecilia Wassén och kyrkohistorikern Joel Halldorf är betydligt positivare.

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