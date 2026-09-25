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”En förlorad chans” eller ”årtiondets kulturhändelse”? Så tas NT 2026 emot av Kultursverige
Både ris och ros från efter lanseringen av den nya bibelöversättningen
Cecilia Wassén, Joel Halldorf, Björn Wiman.
Privat, Natanael Gindemo & Malina Abrahamsson
Blandade reaktioner möter Nya testamentet 2026 i Kultursverige. Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman kallar bibeltexten ”kantig och oskön” och ”en förlorad chans”. Medan NT-professorn Cecilia Wassén och kyrkohistorikern Joel Halldorf är betydligt positivare.