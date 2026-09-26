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Möte med förföljda kristna resulterade i nya sånger av hopp
Svenska låtskrivare reste med Open doors till traumacenter i Östafrika
Låtskrivarverkstad i Östafrika med Hanna Roberthson, Anders Levenskog och Josef Tingbratt.
Open doors
Nio låtskrivare reste till Östafrika och mötte kristna som blivit utsatta för stenkastning, utbrända hus och grov misshandel. Ett år senare är artisterna på väg ut på en releaseturné i kyrkorna och släpper snart ett samlingsalbum med nya sånger fyllda med hopp.