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Möte med förföljda kristna resulterade i nya sånger av hopp

Svenska låtskrivare reste med Open doors till traumacenter i Östafrika

Låtskrivarverkstad i Östafrika med Hanna Roberthson, Anders Levenskog och Josef Tingbratt.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Nio låtskrivare reste till Östafrika och mötte kristna som blivit utsatta för stenkastning, utbrända hus och grov misshandel. Ett år senare är artisterna på väg ut på en releaseturné i kyrkorna och släpper snart ett samlingsalbum med nya sånger fyllda med hopp.

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