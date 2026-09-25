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Ledarpodden: ”Kommer att famla lite efter sin roll i svensk politik framöver”

Hör Joel Stade, Jacob Rudenstrand, Felicia Ferreira och Erik Helmerson diskutera valresultatet

Joel Stade, Jacob Rudenstrand, Felicia Ferreira och Erik Helmerson diskuterar resultatet i riksdagsvalet i det senaste avsnittet av Ledarpodden.
Johannes Ottestig Reporter
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Riksdagsvalet är avklarat. Men vilka som ska styra landet framöver återstår att se. I Ledarpoddens Eftervalsspecial diskuteras bland annat valresultatet och hur vägarna framåt ser ut.

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