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Ledarpodden: ”Kommer att famla lite efter sin roll i svensk politik framöver”
Hör Joel Stade, Jacob Rudenstrand, Felicia Ferreira och Erik Helmerson diskutera valresultatet
Joel Stade, Jacob Rudenstrand, Felicia Ferreira och Erik Helmerson diskuterar resultatet i riksdagsvalet i det senaste avsnittet av Ledarpodden.
Ester Flores Sedman
Riksdagsvalet är avklarat. Men vilka som ska styra landet framöver återstår att se. I Ledarpoddens Eftervalsspecial diskuteras bland annat valresultatet och hur vägarna framåt ser ut.