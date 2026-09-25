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Han vill vara pionjär inom både missionen och fastighetsbranschen

Anders Carlsson en av talarna vid företagskonferensen ”Stronger together”

Kristna företagare samlade till konferensen Stronger together i Korskyrkan, Stockholm. Anders Carlsson – ägare och vd i Pionero fastigheter samt nationell ledare för Youth with a mission, YWAM.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Han driver det snabbt växande fastighetsföretaget Pionero i Linköping – men är också nationell ledare för missionsorganisationen Youth with a mission i Sverige. När 140 kristna företagare i helgen höll konferens peppade han den unga generationen att ta med sig tron in i näringslivet.

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