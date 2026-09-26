Nyheter
Långa fängelsestraff för dödliga självmordsattacker i Sri Lanka 2019
Över 250 människor dödades när bland annat tre kyrkor attackerades
Den 22 september meddelades domen mot flera personer som anklagats för delaktighet i en rad självmordsattentat på påskdagen 2019. Utanför domstolsbyggnaden i Sri Lankas kommersiella huvudstad Colombo bevakade militär personal säkerheten.
Eranga Jayawardane /AP/TT
Över 260 människor dödades i Sri Lanka när självmordsbombare utlöste sprängladdningar vid hotell och kyrkor på påskdagen 2019. Nu har ett antal män dömts för sin inblandning i de samordnade islamistiska attackerna.