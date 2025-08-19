Nyheter

Ekumenisk bönefrukost när kyrkflytten i Kiruna inleddes

Församlingar i staden hoppas att Svenska kyrkan ska få en nystart

Henry Lindell (Frälsningsarmén), Jerry, Gegerfeldt (Missionskyrkan), Maria Smeds (EFS), Anita Allandotter (Frälsningsarmén) och Pia-Maria Nutti (EFS) samlades på tisdagen i Frälsningsarméns lokaler för en bönefrukost med anledning av flytten av Kiruna kyrka.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

På tisdagsmorgonen gick startskottet för flytten av Kiruna kyrka. Samtidigt samlades kristna från flera församlingar i Frälsningsarméns lokaler för att be för projektet.

svenska kyrkan luleå stift kiruna frälsningsarmén evangeliska frikyrkan equmeniakyrkan nyheter pingst ffs

