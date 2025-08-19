Nyheter
Ekumenisk bönefrukost när kyrkflytten i Kiruna inleddes
Församlingar i staden hoppas att Svenska kyrkan ska få en nystart
Henry Lindell (Frälsningsarmén), Jerry, Gegerfeldt (Missionskyrkan), Maria Smeds (EFS), Anita Allandotter (Frälsningsarmén) och Pia-Maria Nutti (EFS) samlades på tisdagen i Frälsningsarméns lokaler för en bönefrukost med anledning av flytten av Kiruna kyrka.
Privat
På tisdagsmorgonen gick startskottet för flytten av Kiruna kyrka. Samtidigt samlades kristna från flera församlingar i Frälsningsarméns lokaler för att be för projektet.