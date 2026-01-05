Nyheter Gudstjänst i Kiruna fick ställas in på grund av iskyla ”Med tanke på säkerheten” • Temperaturen sjönk till under 30 minusgrader Karesuando kyrka. Privat Nils Abenius Nils Abenius Nils Abenius Reporter Publicerad 2026-01-05 - 11:13 Vintervädret fick Sveriges nordligaste kyrka att ställa in sin gudstjänst. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. gudstjänstliv väder händelser och incidenter svenska kyrkan nyheter kiruna