Nyheter

Eskilstunakyrka höll symbolisk begravning i protest mot kemikalieutsläpp 

Lokalbefolkningen i uppror efter att Kemikalieinspektionen beviljat dispens till ett bolag som får använda förbjuden kemikalie i sin fabrik • Kyrkoherde: ”Vi fick applåder. Många ropade: Heja kyrkan!”

Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun deltog på lördagen i ett demonstrationståg mot företaget Senior Materials verksamhet i Eskilstuna.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens till ett bolag i Eskilstuna som möjliggör användandet av en förbjuden kemikalie. Lokalbefolkningen är i uppror och nyligen anordnade även Svenska kyrkan en symbolisk begravning i protest mot etableringen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

strängnäs stift nyheter svenska kyrkan eskilstuna

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning