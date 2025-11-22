Nyheter
Eskilstunakyrka höll symbolisk begravning i protest mot kemikalieutsläpp
Lokalbefolkningen i uppror efter att Kemikalieinspektionen beviljat dispens till ett bolag som får använda förbjuden kemikalie i sin fabrik • Kyrkoherde: ”Vi fick applåder. Många ropade: Heja kyrkan!”
Kafjärdens församling i Eskilstuna kommun deltog på lördagen i ett demonstrationståg mot företaget Senior Materials verksamhet i Eskilstuna.
Privat
Kemikalieinspektionen har beviljat dispens till ett bolag i Eskilstuna som möjliggör användandet av en förbjuden kemikalie. Lokalbefolkningen är i uppror och nyligen anordnade även Svenska kyrkan en symbolisk begravning i protest mot etableringen.