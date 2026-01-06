Nyheter
Så många av Sveriges pastorer använder AI när de förbereder predikan
"Det är själlöst och sorgligt att tanken ens finns hos vissa. Jag är djupt emot detta förfall", säger en av pastorerna efter Dagens stora pastorsundersökning • "AI är användbart om man inte litar blint på det” säger en annan.
Drygt 49 procent av pastorerna uppger i Dagens pastorsenkät att de använder AI i predikoförberedelser.
Sanket Mishra & Nils Stahl
Artificiell intelligens (AI) får en allt viktigare roll i samhället. Och även många av de svenska pastorerna har anammat den nya tekniken.