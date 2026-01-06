Nyheter

Så många av Sveriges pastorer använder AI när de förbereder predikan

"Det är själlöst och sorgligt att tanken ens finns hos vissa. Jag är djupt emot detta förfall", säger en av pastorerna efter Dagens stora pastorsundersökning • "AI är användbart om man inte litar blint på det” säger en annan.

Drygt 49 procent av pastorerna uppger i Dagens pastorsenkät att de använder AI i predikoförberedelser.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Artificiell intelligens (AI) får en allt viktigare roll i samhället. Och även många av de svenska pastorerna har anammat den nya tekniken.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter equmeniakyrkan predikan chatgpt ai - artificiell intelligens pastorsenkät stefan beimark pingst ffs

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning