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Kan en pastor att vara politiskt engagerad? Så tycker pastorerna själva

”Jag vågar inte. Men önskar att det var möjligt” • ”Gör som påven” • ”Som pastor kan jag inte tjäna både Gud och partiet”

Bör en pastor avstå från partipolitiskt engagemang? Fler än 500 pastorer har gett sin syn i frågan.
Arash Asadi Reporter
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Bör en pastor avstå från partipolitiskt engagemang? Ja, det tycker en klar majoritet av frikyrkopastorerna. Det visar Dagens stora pastorsenkät. Mest negativ är inställningen i det samfund som har rötter i anabaptismen.

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