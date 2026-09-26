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V och MP vill ta bort ordet kvinna i lagtexten - rödgrönt bråk om abort

"Kulturkrig av en abortlag där de i själva sakfrågan är överens"

Ulrika Westerlund från Miljöpartiet är drivande i att ordet kvinna ska ersättas med den som är gravid i en ny lagstiftning om hemaborter som ska klubbas under hösten. Här talar hon på ett (G) som i Gud-seminarium i Almedalen i somras.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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En oväntad konflikt i abortfrågan klyver nu de fyra rödgröna partierna som har majoritet i riksdagen. Kravet från V och MP är att ta bort ordet kvinna ur lagtexten om hemaborter. 

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