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V och MP vill ta bort ordet kvinna i lagtexten - rödgrönt bråk om abort
"Kulturkrig av en abortlag där de i själva sakfrågan är överens"
Ulrika Westerlund från Miljöpartiet är drivande i att ordet kvinna ska ersättas med den som är gravid i en ny lagstiftning om hemaborter som ska klubbas under hösten. Här talar hon på ett (G) som i Gud-seminarium i Almedalen i somras.
Jonas Nimmersjö
En oväntad konflikt i abortfrågan klyver nu de fyra rödgröna partierna som har majoritet i riksdagen. Kravet från V och MP är att ta bort ordet kvinna ur lagtexten om hemaborter.