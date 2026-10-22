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Församling tar strid mot kommunen – anser att man diskrimineras

Kristofferkyrkan hoppas få rätt mot Karlshamns kommun i förvaltningsrätten

Karlshamns kommun nekade lokalbidrag till Kristofferkyrkan med hänvisning till att församlingen är registrerad som en religiös förening. Nu har församlingen överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
Johannes Ottestig Reporter
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Karlshamns kommun nekade lokalbidrag till Kristofferkyrkan med hänvisning till att församlingen är registrerad som en religiös förening. Nu har församlingen överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

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