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Församling tar strid mot kommunen – anser att man diskrimineras
Kristofferkyrkan hoppas få rätt mot Karlshamns kommun i förvaltningsrätten
Karlshamns kommun nekade lokalbidrag till Kristofferkyrkan med hänvisning till att församlingen är registrerad som en religiös förening. Nu har församlingen överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
Privat & Johan Nilsson / TT
Karlshamns kommun nekade lokalbidrag till Kristofferkyrkan med hänvisning till att församlingen är registrerad som en religiös förening. Nu har församlingen överklagat beslutet till förvaltningsrätten.