Nyheter
Frikyrkoledare om Ekumeniska veckan: Fantastiskt och utmanande
Frälsningsarmén, Evangeliska frikyrkan och Pingst inför kyrkornas satsning
Bo Jeppsson, Frälsningsarmén, Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan och Pelle Hörnmark, Pingst.
Natanael Gindemo/Thomas Österberg
Frikyrkoledarna beskriver det som ”historiskt” och ”fantastiskt” att kristenheten kan samlas kring Jesus som freds- och fridsfursten under Ekumeniska veckan. Men det finns också utmaningar när gemensamma gudstjänster ska utformas. Och visst är Svenska kyrkan lite av ”storebror” i sammanhanget.