Frikyrkoledare om Ekumeniska veckan: Fantastiskt och utmanande

Frälsningsarmén, Evangeliska frikyrkan och Pingst inför kyrkornas satsning

Bo Jeppsson, Frälsningsarmén, Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan och Pelle Hörnmark, Pingst.
Thomas Österberg
Reporter
Frikyrkoledarna beskriver det som ”historiskt” och ”fantastiskt” att kristenheten kan samlas kring Jesus som freds- och fridsfursten under Ekumeniska veckan. Men det finns också utmaningar när gemensamma gudstjänster ska utformas. Och visst är Svenska kyrkan lite av ”storebror” i sammanhanget.

