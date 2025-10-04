Nyheter
Fullbokat till Jesus conference i Örebro: 3 000 unga vuxna
Gratis arrangemang som sponsras av kristna företagare och privatpersoner • "Vi ser att Jesus reser upp en ny generation som vill gå all in”.
Bilder från Jesus Conference 2023 i Örebro. I år har konferensen nästan tredubblats jämfört med då.
Elina Wilnerzon
Det startade med en dröm hos tre unga visionärer om att få se sin egen generation samlas kring Jesus. Nästa lördag samlas 3 000 unga vuxna till Jesus conference på Conventum Arena i Örebro.