Nyheter
Fyra män döms för miljonstölder från kyrkor
De fyra männen gav sig ut på stöldturné till kyrkor och krematorier i Sverige och stal koppar för miljoner. Nu döms de till fängelse och utvisning. Vi har hela tiden misstänkt att de här fyra har sysslat med ganska omfattande stölder, säger Daniel Ivansson vid polisen.
Priset på koppar har ökat med 30 procent de senaste tre åren varför metallen blivit mer eftertraktad av kriminella. Stölder av koppar har ökat den senaste tiden.
Marcus Ericsson/TT
Stöldgodset, som har ett uppskattat värde på över tre miljoner kronor, består av koppar som stulits från kyrkor i Kramfors, Uppsala, Mariestad och Strängnäs.