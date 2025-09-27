Jimmy Kimmel: Jag tror på Jesu lära

När den amerikanske programledaren Jimmy Kimmel tidigare i veckan återkom från sin ofrivilliga sorti hyllade han den mördade Charlie Kirks änka för att hon förlåter sin makes mördare. Kimmel berättade också att han själv tror på Jesu lära.

Jimmy Kimmel är numera en före detta sparkad programledare. I tisdags fick han återvända till sin pratshow, Jimmy Kimmel Live!, en halv vecka efter att han hade tvingats lämna den. Den plötsliga sortin kom efter att chefen för USA:s myndighet för etermedier, Brendan Carr, uttryckt missnöje med Kimmels gyckel i tv efter mordet på den konservative profilen Charlie Kirk tidigare i september.

Kimmel hade försökt sammanlänka Trumprörelsen med mördaren:

– Maga-gänget försöker desperat karaktärisera grabben som sköt Charlie Kirk som någonting annat än en av dem, och [de] gör allt de kan för att vinna politiska poäng på det.

Imponerade på Trump

Myndighetschefen Carr hotade att dra in sändningstillståndet för Kimmels tv-kanal ABC, varpå ABC alltså blixtsnabbt gjorde sig av med honom. Denna dådkraft hos ABC imponerade på president Donald Trump, som i sociala medier gratulerade kanalen för dess ”mod att slutligen göra vad som behövde göras”.

När presidenten några dagar senare talade på Charlie Kirks minnesstund strödde han ytterligare salt i Kimmels sår genom att hävda att Kimmel saknade allt slags begåvning – och dessutom haft tittarsiffror som uppgått till noll.

”En osjälvisk handling av nåd”

När Kimmel i tisdags alltså var tillbaka i sin tv-studio hyllade han Charlie Kirks änka, Erika Kirk, som på minnesstunden hade förlåtit sin makes mördare.

– Det är ett exempel som vi bör följa. Om du tror på Jesu läror, som jag gör – där var det: en osjälvisk handling av nåd, förlåtelse från en sörjande änka, sa Jimmy Kimmel.

Han försäkrade också att han, strax innan han fick sparken, inte hade menat att ta lätt på mordet på Charlie Kirk.

– Jag tycker inte att det finns något roligt med det, sa Kimmel under tårar.

Trump: Låt Kimmel ruttna

Jimmy Kimmel växte upp i en troende katolsk familj, med italienska rötter på mödernet och tyska på fädernet. Han förvärvade nyligen italienskt medborgarskap, eftersom han ogillar USA:s politiska belägenhet sedan Donald Trump på nytt blivit president. ”Det som händer”, sa Kimmel nyligen i podden The Sarah Silverman Podcast, ”är förmodligen till och med värre än vad [Trump] skulle vilja.”

Hur det än är med den saken står det klart att Kimmels återkomst i rutan är något helt annat än vad Trump skulle vilja. I sociala medier kommenterade presidenten ABC:s beslut att ta tillbaka Kimmel genom att kalla kanalens ansvariga för ”ett riktigt gäng förlorare”. Det omdömet kompletterade Trump med sin förhoppning om hur det framöver ska gå för programledaren: ”Låt Jimmy Kimmel ruttna i sina dåliga tittarsiffror.”