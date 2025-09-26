Nyheter
Förundersökning om bedrägeri vid Israelprogram på Bokmässan nedlagd
”Det som anmälaren menade var brottsligt utgör inget brott”, säger polisens presstalesperson till Dagen • Palestinaaktivister buade vid Israelmonter på Bokmässan
Polisen har lagt ned förundersökningen om bedrägeri alternativt finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i samband med Vänskapsförbundet Sverige-Israel medverkan på Bokmässan.
Fredrik Sandberg/TT
Polisen beslutade på fredagen att lägga ned förundersökningen om bedrägeri alternativt finansiering av särskilt allvarlig brottslighet gällande Vänskapsförbundet Sverige-Israels medverkan på Bokmässan i Göteborg, kan Dagen rapportera.