Hamasförhandlare: Vi ångrar ingenting

Ghazi Hamad säger i en intervju med CNN att den terroriststämplade rörelsen Hamas inte ångrar attacken mot Israel den 7 oktober 2023. Arkivbild. Bilal Hussein/AP/TT

Det har snart gått två år sedan terrorstämplade Hamas stormade in i Israel och dödade nästan 1 200 människor och tog mer än 250 gisslan. I intervjun med CNN säger Hamasförhandlaren Ghazi Hamad att Hamas inte ångrar sina handlingar den dagen och inte heller de dödliga konsekvenser attacken utlöste.

Gagnat saken

Han upprepar också det falska påståendet från Hamas att attacken endast riktades mot israeliska militära installationer och att man aldrig hade för avsikt att kidnappa civila.

Hamad säger att attacken har gagnat den palestinska saken.

– Vet ni vad som är fördelen med den 7 oktober nu? frågar Hamad och ger exempel på det växande internationella stödet för Palestina.

– Jag tror att detta är ett gyllene tillfälle för världen att förändra historien.

Högt pris

Han ser det höga pris som palestinier betalat under de år som gått sedan Hamas attack utlöste kriget som ett nödvändigt ont. Mer är 65 000 palestinier har, enligt Hamasstyrda myndigheter, dödats av Israel – Hamas siffra gör dock ingen skillnad mellan Hamassoldater och civila Gazabor – och nästan 2 miljoner invånare har tvingats lämna sina hem i Gaza.

– Jag vet att priset är högt, men jag frågar igen, vad är alternativet? sade Hamad.

Han är tydlig med att han anser att det var både berättigat och nödvändigt att provocera fram Israels förödande attacker mot Gaza med de många palestinska dödsoffren som följd.

– Vad förväntar du dig att palestinierna ska göra, bara tiga medan hela världen ser på det palestinska folkets lidande och inte gör något? säger Ghazi Hamad.