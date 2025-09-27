Nyheter

Nu ska ny föreståndare utses i Pingst: Söker "förbundskapten mer än en härförare"

Mindre pingstförsamlingar uppmanas vara aktiva i att nominera kandidater • Beslut tas i maj 2026

Pelle Hörnmark har varit tillfällig föreståndare för Pingst FFS under de senaste två åren. Nu ska en ny ordinarie utses.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

Nu är processen i gång att hitta en ny ordinarie föreståndare för Pingst FFS efter tillfälliga inhopparen Pelle Hörnmark. Och för att dessutom utse två vice föreståndare, för första gången.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

pelle hörnmark nyheter pingst ffs

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning