Nu ska ny föreståndare utses i Pingst: Söker "förbundskapten mer än en härförare"
Mindre pingstförsamlingar uppmanas vara aktiva i att nominera kandidater • Beslut tas i maj 2026
Pelle Hörnmark har varit tillfällig föreståndare för Pingst FFS under de senaste två åren. Nu ska en ny ordinarie utses.
Thomas Österberg
Nu är processen i gång att hitta en ny ordinarie föreståndare för Pingst FFS efter tillfälliga inhopparen Pelle Hörnmark. Och för att dessutom utse två vice föreståndare, för första gången.