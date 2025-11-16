Nyheter
Gemenskap mellan frikyrkliga och ortodoxa ska minska ensamhet bland äldre
Bilda Sydväst sjösätter projektet ”Hålla hus” – får sex miljoner kronor i stöd
Genom Bilda Sydvästs nya projekt ska äldre från ortodoxa kyrkan och frikyrkan mötas. Personen på bilden är inte en del i projektet.
Abi Howard
Snart kommer äldre från frikyrkan och ortodoxa kyrkan att fika och odla grönsaker tillsammans. Det är en del i visionen för Bilda Sydvästs nya projekt ”Hålla hus”, som nyligen fick sex miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.