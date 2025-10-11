Livsstil

”Som pensionär kan man börja tänka: Nu är det över”

Birger Thureson, 83, och Perla Bjurenstedt, 70: Vi vill väcka ”passionären” i passiva pensionärer. Passion är att brinna för något, motsatsen till att vara likgiltig eller apatisk.

Birger Thureson och Perla Bjurenstedt turnerar i höst på seniorträffar i samarbete med Läkarmissionen. Rubriken för träffarna är ”Bli en passioner”.
Är du pensionär – och kan ibland sakna känslan av att vara behövd? Det behöver inte vara för sent att engagera sig i något meningsfullt. Det menar författaren Birger Thureson och trubaduren Perla Bjurenstedt, som i höst är ute och föreläser tillsammans.

