Livsstil
”Som pensionär kan man börja tänka: Nu är det över”
Birger Thureson, 83, och Perla Bjurenstedt, 70: Vi vill väcka ”passionären” i passiva pensionärer. Passion är att brinna för något, motsatsen till att vara likgiltig eller apatisk.
Birger Thureson och Perla Bjurenstedt turnerar i höst på seniorträffar i samarbete med Läkarmissionen. Rubriken för träffarna är ”Bli en passioner”.
Anna Ledin Wirén
Är du pensionär – och kan ibland sakna känslan av att vara behövd? Det behöver inte vara för sent att engagera sig i något meningsfullt. Det menar författaren Birger Thureson och trubaduren Perla Bjurenstedt, som i höst är ute och föreläser tillsammans.