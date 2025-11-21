Nyheter

Här är kyrkomötets förändringar till den nya mandatperioden

Ny kyrkostyrelse, nytt presidium och halva kyrkomötet utbytt

Det nyvalda kyrkomötet som röstades fram i kyrkovalet möttes för första gången då årets kyrkomöte avslutades.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Årets kyrkomöte avslutades med att lämna över stafettpinnen till nästa kyrkomöte, då en mandatperiod är till ända och en ny tar vid. Bland annat valdes ett nytt presidium, där Karin Perers (C) efter tolv år på posten fick lämna plats till en yngre förmåga.

kyrkomötet uppsala nyheter svenska kyrkan

