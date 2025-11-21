Nyheter
Här är kyrkomötets förändringar till den nya mandatperioden
Ny kyrkostyrelse, nytt presidium och halva kyrkomötet utbytt
Det nyvalda kyrkomötet som röstades fram i kyrkovalet möttes för första gången då årets kyrkomöte avslutades.
Magnus Aronsson
Årets kyrkomöte avslutades med att lämna över stafettpinnen till nästa kyrkomöte, då en mandatperiod är till ända och en ny tar vid. Bland annat valdes ett nytt presidium, där Karin Perers (C) efter tolv år på posten fick lämna plats till en yngre förmåga.