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Här börjar gudstjänsten på pizzerian – unga fyller kyrkan i New York
En rörelse på sociala medier som lockar många ungdomar • Kyrkan på Manhattan blir överfull • Ibland endast ståplatser
PIZZA TO PEWS. Bakom initiativet står Kate DePetro och Anthony Gross. De samlar upp ungdomar som möts upp på pizzerian innan gudstjänsten.
Giulia Squillace & Skärmbild Instagram
På Manhattan har pizza och Katolska kyrkan blivit en självklar söndagskombination för många ungdomar. Fenomenet ser ut att växa i takt med att Katolska kyrkan upplever ett uppsving.