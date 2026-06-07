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Här börjar gudstjänsten på pizzerian – unga fyller kyrkan i New York

En rörelse på sociala medier som lockar många ungdomar • Kyrkan på Manhattan blir överfull • Ibland endast ståplatser

Tvådelad bild med pizzabitar på tallrik och två unga personer utanför en pizzeria med trottoarskylt.
PIZZA TO PEWS. Bakom initiativet står Kate DePetro och Anthony Gross. De samlar upp ungdomar som möts upp på pizzerian innan gudstjänsten.
Nils Abenius
Nils Abenius Reporter
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På Manhattan har pizza och Katolska kyrkan blivit en självklar söndagskombination för många ungdomar. Fenomenet ser ut att växa i takt med att Katolska kyrkan upplever ett uppsving.

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