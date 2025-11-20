Nyheter

Hamasgrundarens dotter mötte Jesus i en dröm – berättar öppet om sin nya tro

Juman Al Qawasmi bodde i Gaza och var gift med en Hamas-medlem i 13 år

Juman Al Qawasmi berättar om sitt möte med Jesus Kristus och vilka konsekvenser det fått i hennes liv.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

Berättelser om hur Jesus visar sig för muslimer i en dröm tycks bli allt vanligare. Juman Al Qawasmis upplevelse sticker ändå ut. Hennes pappa var med och grundade den islamska terrororganisationen Hamas och hennes dåvarande make kämpade för Hamas i Gaza.

