Hemlösa kvinnor med barn ska få egna boenden med Frälsningsarméns hjälp
Hamnar lätt mellan stolarna • Har ofta blivit misshandlade av partner • I samarbete med privata hyresvärdar lanserar Frälsningsarmén ett bostad först-program.
Frälsningsarmén börjar erbjuda hemlösa kvinnor med barn akutlägenheter i Stockholm.
Martina Holmberg / TT
