Inga kristna aktörer får Sida-pengar för att ge nödhjälp i kriser

Läkarmissionen, Act Svenska kyrkan och PMU nekas medel • Få organisationer med svensk koppling uppges kvala in • PMU: Kopplingen mellan biståndet och svenska civilsamhället försvagas

Bilder från Läkarmissionens projekt i Darfur, Sudan, inom vattenförsörjning, skydd för kvinnor och barn samt livsmedelsförsörjning under rådande svält.
Eva Janzon
Fem civilsamhällesorganisationer får Sida-medel för att ge nödhjälp vid kriser ute i världen, enligt uppgifter till Global Bar Magazine. Några som nekas är PMU, Läkarmissionen och Act Svenska kyrkan.

