Nyheter

Inget journalistpris till Joel Halldorf

”Att ens vara påtänkt i det sammanhanget känns stort och väldigt fint”

”Men jag är oerhört hedrad och tacksam för nomineringen”, skriver kyrkohistorikern och kulturskribenten Joel Halldorf, som inte vann Stora journalistpriset i kategorin ”årets röst”.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Kyrkohistorikern och kulturskribenten Joel Halldorf fick inte Stora journalistpriset i kategorin ”årets röst”. Priset gick till komikern Messiah Hallberg, programledare för Svenska nyheter.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter joel halldorf

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning