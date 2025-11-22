Nyheter
Inget journalistpris till Joel Halldorf
”Att ens vara påtänkt i det sammanhanget känns stort och väldigt fint”
”Men jag är oerhört hedrad och tacksam för nomineringen”, skriver kyrkohistorikern och kulturskribenten Joel Halldorf, som inte vann Stora journalistpriset i kategorin ”årets röst”.
Eva Janzon
