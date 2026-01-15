Nyheter
Israel förbereder sig på iranska angrepp
Väntas följa på amerikansk attack mot Iran • ”Vad händer om roboten slår ned på vår gård den här gången?” • Hemlig överenskommelse mellan Israel och Iran, enligt Washington Post
Det israeliska luftvärnsrobotsystemet Iron Dome, "järnkupolen", i Ashkelon i södra Israel i augusti 2022.
Ariel Schalit
Israel ligger i hög beredskap inför en amerikansk attack mot Iran, som väntas följas av ett iranskt angrepp – mot Israel. Många israeler fruktar ny förödelse som under robotkriget i juni förra året.