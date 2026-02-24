Nyheter
”Plötsligt knäböjer alla barn längs vägen, då vet man att någon av dem förlorat en pappa eller bror”
PMU fortsätter sina insatser för tryggare barn och familjer i Ukraina, fyra år efter krigsutbrottet • ”Stöd från länder som Sverige gör att man ändå håller uppe något slags hopp.”
"Många måste ner dit i skyddsrummen fyra gånger om dagen, varje dag. Det är ju inte anpassat för barn över huvud taget". Bild från Barnmissionns arbete i Ukraina.
Barnmissionen
Kriget river upp psykologiska sår och våld i hemmet har blivit ett allt större problem i Ukraina. Fyra år efter Rysslands anfall ger flera kristna svenska aktörer psykosocialt stöd till familjer, barn, änkor och krigsveteraner – ofta i samarbete med olika församlingar.