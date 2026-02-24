Nyheter
Kristersson önskade välsignad ramadan – Åkesson lyfte blågul semla och respekt inför fastan
När Ulf Kristersson (M) önskade muslimer en välsignad ramadan lade Jimmie Åkesson (SD) ut ett inlägg som uppmärksammade den kristna fastan i stället, men underströk att han själv inte var troende kristen.
Jimmie Åkesson (SD), och Ulf Kristersson (M).
I år började den kristna och muslimska fastan på samma dag. För politiker erbjöds en möjlighet att slå två religiösa högtider i en smäll, istället blev det något av ett kulturkrig, inte minst efter statsminister Ulf Kristerssons ramadan-hälsning.