Nyheter

Kristersson önskade välsignad ramadan – Åkesson lyfte blågul semla och respekt inför fastan

När Ulf Kristersson (M) önskade muslimer en välsignad ramadan lade Jimmie Åkesson (SD) ut ett inlägg som uppmärksammade den kristna fastan i stället, men underströk att han själv inte var troende kristen.

Jimmie Åkesson (SD), och Ulf Kristersson (M).
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

I år började den kristna och muslimska fastan på samma dag. För politiker erbjöds en möjlighet att slå två religiösa högtider i en smäll, istället blev det något av ett kulturkrig, inte minst efter statsminister Ulf Kristerssons ramadan-hälsning. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter fastan ramadan ulf kristersson jimmie åkesson

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning