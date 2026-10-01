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Israels ambassadör: Terroristen i flygplanet ville förstöra fredsavtalen

”Det var en kombination av hjältemod och tur”, säger ambassadör Tamar Rahamimoff Honig om hur terrorkatastrofen kunde avstyras

Chockade resenärer får krama om nära och kära, när det till slut lyckades nå Israel efter att en terrorist tog över flygplanet som lyfte från Dubai i Förenade arabemiraten.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Många av dem som överlevde terrorattacken på flygplanet har nog redan gått till synagogan och bett ”hagomel”, tacksamhetsbönen när man överlevt en svår situation. 

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