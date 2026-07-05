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Kristen lägergård i Texas ansöker om rekonstruktion efter dödlig olycka
Flickläger slutade i tragedi i fjol då området översvämmades
Många flickor dog på lägergården Camp Mystic i Texas när en intilliggande flod svämmade över i början av juli i fjol.
Gerald Herbert
För ett år sedan omkom 27 av deltagarna på ett kristet flickläger i samband med att en lägergård i Texas översvämmades. I dag uppgår lägergårdens skulder till drygt 90 miljoner kronor och nu vill ägarna att gården ska genomgå en rekonstruktion.