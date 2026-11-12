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Kristen tysk fotbollsspelare får kritik för målgest med osynlig kungakrona
Vill signalera att Jesus ska ha äran, men egna supportrar tar avstånd
Borussia Dortmunds Felix Nmecha firar ett mål mot SV Elversbergin lördagen den 7 november genom att symboliskt lyfta av sig en osynlig kungakrona.
Martin Meissner /AP/TT
Borussia Dortmunds tyska mittfältsstjärna Felix Nmecha har länge varit offentlig med sin kristna tro. Nu har ett målfirande, där han hyllar Jesus, väckt uppståndelse – bland annat har vissa av Borussia Dortmunds egna supportrar tagit avstånd.