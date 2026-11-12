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Kristen tysk fotbollsspelare får kritik för målgest med osynlig kungakrona

Vill signalera att Jesus ska ha äran, men egna supportrar tar avstånd

Borussia Dortmunds Felix Nmecha firar ett mål mot SV Elversbergin lördagen den 7 november genom att symboliskt lyfta av sig en osynlig kungakrona.
Johannes Ottestig Reporter
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Borussia Dortmunds tyska mittfältsstjärna Felix Nmecha har länge varit offentlig med sin kristna tro. Nu har ett målfirande, där han hyllar Jesus, väckt uppståndelse – bland annat har vissa av Borussia Dortmunds egna supportrar tagit avstånd.

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