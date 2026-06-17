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Kristna konstnärer höjer bönetempen på Nyhemsveckan
Textilkonstnären Karin Hedberg: När jag väver är jag som närmast Herren
Konstnären Tomas Ivarsson är en av de kristna konstnärer som fick uppdraget att sköta utsmyckningen av bönerummet på Nyhemsveckan 2026. Här visar han sin tavla "Källsprång" för intresserade konferensdeltagare.
Urban Thoms
Bön är ett av fokusområdena när pingstvännerna samlas till sommarkonferens i Nyhem. För första gången har kristna konstnärer bjudits in att utsmycka bönerummet i Lilla Stråkenhallen.