Kristna lockas till Facebooksidor med förmodat AI-genererat innehåll
Roger Arnfjell, internetentreprenör: Jag tycker att man bör lämna gruppen
Facebookgruppen ”Ord som berör” har över 6 000 medlemmar och publicerar inlägg med kristet innehåll. Internetentreprenören Roger Arnfjell misstänker att mycket av innehållet är AI-genererat.
iStock
Facebookgruppen ”Ord som berör”, med en tydligt kristen profil, har över 6 000 medlemmar. Men innehållet är av allt att döma till delar AI-genererat. Internetentreprenören Roger Arnfjell varnar nu kristna för att gå med i gruppen och andra liknande sidor.