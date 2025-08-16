Nyheter

Kristna lockas till Facebooksidor med förmodat AI-genererat innehåll

Roger Arnfjell, internetentreprenör: Jag tycker att man bör lämna gruppen

Facebookgruppen ”Ord som berör” har över 6 000 medlemmar och publicerar inlägg med kristet innehåll. Internetentreprenören Roger Arnfjell misstänker att mycket av innehållet är AI-genererat.
Albin Larsson
Printredaktör och reporter
Publicerad

Facebookgruppen ”Ord som berör”, med en tydligt kristen profil, har över 6 000 medlemmar. Men innehållet är av allt att döma till delar AI-genererat. Internetentreprenören Roger Arnfjell varnar nu kristna för att gå med i gruppen och andra liknande sidor.

