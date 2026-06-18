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”Kristna värderingar ger människor utrymme att tänka fritt”
Stort intresse för Dagens paneldebatt på Nyhemsveckan
Dagen arrangerade ett panelsamtal om kristna värderingar på Nyhemsveckan. Chefredaktör Felicia Ferreira ställde frågor och ledde samtalet där Simon Holst, Erik Helmerson och Johanna Bode deltog.
Urban Thoms
Först en uppfordrande predikan utifrån nedslående siffror om tillståndet i Sverige. Sedan ett utmanande panelsamtal i Dagens regi om vad kristna värderingar har att tillföra vårt land. Onsdagen på Nyhemsveckan rivstartar med frågor som svärtat mången rubrik de senaste åren.